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Коммерсантъ FM
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В Татарстане зафиксировано 59 заражений лихорадкой Западного Нила

В Татарстане зафиксировано 59 случаев заражений лихорадкой Западного Нила, в стационаре остаются 13 человек, остальные были выписаны, рассказали «Ъ Волга-Урал» в Минздраве Татарстана. Всего было госпитализировано 58 человек.

Первые случаи болезни в Татарстане были выявлены в конце июля — тогда заразились четыре человека. В начале августа в инфекционной больнице республики находилось пятеро заболевших. Их состояние оценивалось как «средней тяжести». Всего, по данным регионального Роспотребнадзора, тогда лихорадкой заразилось 14 человек.

В ведомстве отмечают, что в зоне риска заражения лихорадкой Западного Нила находятся рыбаки и люди, занимающиеся сельским хозяйством, в том числе дачники. Риск заболеть есть и у тех, кто посещает территории с большим количеством комаров.

Лихорадка Западного Нила — инфекционная болезнь, среди симптомов которой температура до 38–40°C, озноб, снижение аппетита, боли в мышцах, особенно в икроножных, сыпь, в редких случаях наблюдаются признаки менингоэнцефалита (поражение мозговых оболочек и веществ). Сезонность заболевания — с июня по октябрь.

Зарина Акбирова, Казань

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