Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Роспотребнадзор: рыбаки и дачники находятся в зоне риска лихорадки Западного Нила

В зоне риска заражения лихорадкой Западного Нила находятся рыбаки, люди, занимающиеся сельским хозяйством, в том числе дачники. Риск заболеть есть и у тех, кто посещает территории с большим количеством комаров. Об этом сообщил Роспотребнадзор по Республике Татарстан.

Роспотребнадзор: рыбаки и дачники находятся в зоне риска лихорадки Западного Нила

Роспотребнадзор: рыбаки и дачники находятся в зоне риска лихорадки Западного Нила

Фото: Александр Гальперин, Коммерсантъ

Роспотребнадзор: рыбаки и дачники находятся в зоне риска лихорадки Западного Нила

Фото: Александр Гальперин, Коммерсантъ

В сообщении уточнили, что заболевание передается только через укус комара или клеща. От человека к человеку заражение не происходит.

Сейчас нет вакцин или особенных способов лечения. Избежать болезни можно с помощью:

  • антимоскитных сеток, фумигаторов;
  • средств защиты от комаров и плотной одежды при выезде на природу;
  • ликвидации на даче зон со стоячей водой для размножения комаров.

Ранее сообщалось, что в Татарстане зарегистрировали 9 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Среди заболевших — 7 жителей Казани, 1 — Лаишевского района и 1 — Зеленодольского района республики.

В 2023 году случаев заражения было 8.

Диана Соловьёва «Ъ Волга-Урал»

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...