В зоне риска заражения лихорадкой Западного Нила находятся рыбаки, люди, занимающиеся сельским хозяйством, в том числе дачники. Риск заболеть есть и у тех, кто посещает территории с большим количеством комаров. Об этом сообщил Роспотребнадзор по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роспотребнадзор: рыбаки и дачники находятся в зоне риска лихорадки Западного Нила

Фото: Александр Гальперин, Коммерсантъ Роспотребнадзор: рыбаки и дачники находятся в зоне риска лихорадки Западного Нила

Фото: Александр Гальперин, Коммерсантъ

В сообщении уточнили, что заболевание передается только через укус комара или клеща. От человека к человеку заражение не происходит.

Сейчас нет вакцин или особенных способов лечения. Избежать болезни можно с помощью:

антимоскитных сеток, фумигаторов;

средств защиты от комаров и плотной одежды при выезде на природу;

ликвидации на даче зон со стоячей водой для размножения комаров.

Ранее сообщалось, что в Татарстане зарегистрировали 9 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Среди заболевших — 7 жителей Казани, 1 — Лаишевского района и 1 — Зеленодольского района республики.

В 2023 году случаев заражения было 8.

Диана Соловьёва «Ъ Волга-Урал»

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