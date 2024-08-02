Роспотребнадзор: рыбаки и дачники находятся в зоне риска лихорадки Западного Нила
В зоне риска заражения лихорадкой Западного Нила находятся рыбаки, люди, занимающиеся сельским хозяйством, в том числе дачники. Риск заболеть есть и у тех, кто посещает территории с большим количеством комаров. Об этом сообщил Роспотребнадзор по Республике Татарстан.
Роспотребнадзор: рыбаки и дачники находятся в зоне риска лихорадки Западного Нила
Фото: Александр Гальперин, Коммерсантъ
В сообщении уточнили, что заболевание передается только через укус комара или клеща. От человека к человеку заражение не происходит.
Сейчас нет вакцин или особенных способов лечения. Избежать болезни можно с помощью:
- антимоскитных сеток, фумигаторов;
- средств защиты от комаров и плотной одежды при выезде на природу;
- ликвидации на даче зон со стоячей водой для размножения комаров.
Ранее сообщалось, что в Татарстане зарегистрировали 9 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Среди заболевших — 7 жителей Казани, 1 — Лаишевского района и 1 — Зеленодольского района республики.
В 2023 году случаев заражения было 8.
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