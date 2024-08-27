Умер главный художник театра «Эрмитаж» Евгений Добровинский

Дизайнер-график, член Союза дизайнеров и Союза художников России, главный художник театра «Эрмитаж» Евгений Добровинский умер в возрасте 80 лет. Как сообщила пресс-служба театра, он скончался в ночь на 27 августа. Последние дни он работал над афишей к спектаклю «Веселая женщина» и постоянно посещал репетиции.

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Фото: «Театр Эрмитаж» Евгений Добровинский

Фото: «Театр Эрмитаж»

Евгений Добровинский родился 30 июля 1944 года в Свердловске. В 1974-м окончил Московский полиграфический институт. В том же году он получил гран-при на Международной биеннале графического дизайна в Брно. Уже через четыре года, в 1978 году, он провел свою первую выставку в Москве. Всего в столице прошло еще две выставки художника: в 2000 и 2004 годах. Помимо России выставки работ Евгения Добровинского проходили в Австрии, Германии и Швеции.

В театре «Эрмитаж» господин Добровинский работал с 1980-х годов, был автором афиш большинства постановок театра. Художник также выступал с мастер-классами и лекциями по всему миру и занимался педагогической деятельностью.

Евгений Белоусов