Лавров: задержание Дурова показало надежность и популярность Telegram

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что основателя Telegram Павла Дурова задержали «по чьему-то указанию» и угрожают ему страшным наказанием. По его словам, задержание доказало, что мессенджер надежен и популярен.

«Теперь, когда Дурова явно по чьему-то совету забрали и угрожают страшным наказанием, рассчитывая, видимо, как-то получить доступ к кодам шифрования, теперь это уже доказано действиями французов, что Telegram — действительно надежная и популярная сеть»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Глава МИД России добавил, что отношения Москвы и Парижа находятся на низшей точке, в том числе из-за позиции по вопросам свободы слова. Он также сообщил, что Россия ожидает ответ от Франции на ноту Москвы по поводу задержания Павла Дурова.

Павла Дурова задержали по прилете в Париж 24 августа. Прокуратура Парижа сообщала, что дело в отношении основателя Telegram касается 12 обвинений. В их числе соучастие в сбыте наркотиков, мошенничестве и отмывании доходов. Павел Дуров остается под арестом.

Подробности — в тексте «Ъ» «Уволок Дурова».