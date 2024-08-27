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Коммерсантъ FM
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«Почта России» отменила плату за посылки жителям Белгородской и Курской областей

«Почта России» сделала бесплатной отправку посылок весом до 10 кг для получателей из Белгородской и Курской областей. Их жители также могут бесплатно отправить посылки в любой регион страны. Нововведения действуют с сегодняшнего дня, 27 августа. Количество посылок от одного отправителя не ограничено, уточняется в пресс-релизе компании.

В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим КТО. В Белгородской и Курской областях также действует режим ЧС федерального уровня. Эти меры были приняты на фоне продолжающихся с 6 августа боестолкновений с ВСУ в Курской области. По данным Минобороны, за прошедшую ночь были сбиты пять БПЛА над Белгородской и Курской областями, пострадали пять человек. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков уверяет, что ситуация на границе остается контролируемой.

Цифровые платформы Ozon, «Авито» и Wildberries по просьбе «Ъ» подвели промежуточные итоги стартовавшей 21 августа акции по сбору помощи жителям Курской области, пострадавшим от военных действий. К понедельнику в рамках «сервисов адресной помощи» собрано более 440 млн руб. сертификатами и баллами, десятки тонн продуктов.

Как интернет-сервисы ведут сбор денег и вещей для вынужденных переселенцев — в публикации «Ъ» «Курских беженцев одевает вся страна».

Лаура Кеффер

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