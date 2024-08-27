Минобороны: за ночь сбили пять БПЛА над Белгородской и Курской областями
В течение ночи средства ПВО уничтожили три беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны. По его данным, еще два БПЛА сбиты над Курской областью.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атаки дронов пострадало пять человек. Мэр Курска Игорь Куцак сказал, что после атаки имеется «несколько незначительных повреждений», пострадавших нет. В Курской области с 6 августа продолжаются бои с ВСУ.
Подробности — в материале «Ъ» «Курских беженцев одевает вся страна».
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