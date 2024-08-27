Минобороны: за ночь сбили пять БПЛА над Белгородской и Курской областями

В течение ночи средства ПВО уничтожили три беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны. По его данным, еще два БПЛА сбиты над Курской областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атаки дронов пострадало пять человек. Мэр Курска Игорь Куцак сказал, что после атаки имеется «несколько незначительных повреждений», пострадавших нет. В Курской области с 6 августа продолжаются бои с ВСУ.

Подробности — в материале «Ъ» «Курских беженцев одевает вся страна».

Фотогалерея Основные события СВО за август 2024 года Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 25 августа. Последствия обстрела ВСУ села Ракитное Белгородской области, в результате пять человек погибли и еще 13 пострадали Фото: @vvgladkov В ночь на 25 августа в результате обстрела гостиницы в Краматорске на подконтрольной Украине территории ДНР пострадали журналисты новостного агентства Reuters

На фото: экстренные службы проводят поисково-спасательную операцию Фото: Reuters 24 августа состоялся обмен военнопленными между Москвой и Киевом, в результате которого в Россию были возвращены 115 солдат, захваченных ВСУ в Курской области Фото: кадр видео Минобороны РФ 23 августа. Премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) жмет руку президенту Украины Владимиру Зеленскому во время государственного визита в Киев, в ходе которого он призвал к мирному урегулированию конфликта с Россией Фото: Reuters 22 августа стало известно о нанесении ВСУ удара по порту «Кавказ» в Краснодарском крае, в результате которого затонул паром и сгорели 30 цистерн с топливом Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото 22 августа. На нефтебазе в городе Пролетарск Ростовской области пятый день продолжается пожар, начавшийся после атаки БПЛА Фото: 161.ru 21 августа в результате уничтожения БПЛА в нескольких домах поселка Большое Петровское Чеховского района Подмосковья были выбиты окна и повреждены ограждения Фото: @sobakin_mn 21 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (второй слева) принял от «Народного фронта» средства РЭБ, которые установят на пассажирские автобусы в приграничных с Украиной районах Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова 21 августа ЦИК перенес на неопределенный срок муниципальные выборы в Льгове и еще шести приграничных районах Курской области Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото В результате наступления на покровском направлении в августе ВС РФ заняли более 10 населенных пунктов ДНР. Самый большой из них — пгт Новгородское, также известный как Нью-Йорк, перешел под контроль российской армии 20 августа Фото: Jana Cavojska / SOPA Images / LightRocket / Getty Images 20 августа Верховная рада приняла закон, фактически запрещающий деятельность УПЦ Московского патриархата Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters 17 августа МЧС сообщило, что около 10 тыс. жителей Курской области находятся в 171 пункте временного размещения в 24 регионах России Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото 17 августа ФСБ завела уголовное дело на итальянских журналисток Симони Трайни и Стефани Баттистини (на фото) за незаконное пересечение государственной границы РФ после публикации их репортажа из Суджи Фото: @stefania_battistini 16 августа в Донецке в результате обстрела загорелся торговый центр «Галактика». По данным СМИ, в момент атаки в нем находилось примерно 100 человек Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова / купить фото 14 августа генеральная прокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу Владимира Журавлева (на фото) в рамках дела о подрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» Фото: Соцсети Владимира Журавлева На оперативном совещании Совбеза РФ по ситуации в приграничных с Украиной регионах 12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил Владимиру Путину, что под контролем ВСУ находится 28 населенных пунктов с населением до 2 тыс. человек Фото: пресс-служба президента РФ В ночь с 11 на 12 августа на девятиэтажный жилой дом в Курске упала сбитая украинская ракета. В результате частично обрушился фасад здания и возник пожар, 15 человек были госпитализированы, двое — в тяжелом состоянии Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото 11 августа на одной из градирен Запорожской АЭС произошел пожар. По данным «Росатома», причиной возгорания стали атаки БПЛА 11 августа. Украина свою ответственность за инцидент не признала, инспекторы МАГАТЭ не смогли сделать однозначных выводов о причинах пожара Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP 10 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции. Из приграничных районов были эвакуированы более 120 тыс. человек.

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На фото: обстрелянный автомобиль скорой медицинской помощи под городом Суджа Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото 9 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в многоквартирный дом в Шебекино попали четыре дрона ВСУ. В нескольких квартирах начался пожар. В ночь на 9 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 26 БПЛА над регионом, сообщили в Минобороны РФ Фото: @vvgladkov 7 августа президент РФ Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств по ситуации в Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил главнокомандующему, что продвижение противника «вглубь территории на Курском направлении остановлено» и подразделения группировки «Север» совместно с пограничными органами ФСБ «продолжают уничтожать противника» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото 7 августа при атаке беспилотника в Курской области пострадал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. На следующий день он был доставлен в НИИ Склифосовского (на фото). Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста Фото: @dzdmos 7 августа в Курской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации, проводится эвакуация местных жителей с приграничных территорий. Развернут 21 пункт временного размещения

На фото: разбитый после обстрела дронами гражданский автомобиль на трассе между Курском и Суджей Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Под обстрел ВСУ попал Свято-Николаевский Белогорский монастырь в селе Горналь Курской области. Из него были эвакуированы 17 человек Фото: курская-епархия.рф По данным Минобороны РФ, утром 6 августа ВСУ перешли в наступление в районе Курской области с целью захвата участка Суджанского района, прилегающего к границе с Украиной. В атаке участвовали около 1 тыс. военнослужащих ВСУ, были задействованы танки и бронемашины

На фото: кадры поражения военной техники ВСУ на границе Курской области Фото: Министерство обороны РФ 6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Украины. В результате обстрелов и атак украинских беспилотников пострадало более 30 человек, погибли пять

На фото: последствия обстрела города Суджа Фото: @gubernator_46 5 августа президент РФ Владимир Путин распространил на сотрудников СКР правило о выплате в 5 млн руб. в случае гибели в зоне спецоперации и 3 млн руб. — в случае ранения Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото 4 августа ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет ATACMS и Storm Shadow, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Около 30 жилых домов получили повреждения

На фото: обломки ракеты ATACMS, сбитой средствами ПВО под Луганском Фото: Максим Захаров / РИА Новости Минобороны РФ 4 августа сообщило о взятии под контроль села Новоселовка Первая в ДНР

На фото: танк Т-80 группировки «Центр» на Авдеевском направлении Фото: Станислав Красильников / РИА Новости 4 августа глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Минобороны РФ с просьбой предоставить полномочия властям республики создавать полки и батальоны, чтобы впоследствии отправлять их в зону СВО Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото 4 августа первые 10 из 79 истребителей F-16, которые западные страны обещали передать ВСУ, доставили на территорию Украины. В июле Минобороны РФ сообщало, что компания «ФОРЭС» выплатит вознаграждение в размере 15 млн руб. за первый уничтоженный F-16

На фото: президент Украины Владимир Зеленский на фоне истребителя F-16 на аэродроме под Киевом во время празднования дня ВВС Украины, 4 августа Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters В прибрежной зоне в Севастополе идет установка бетонных укрытий, которые должны помочь отдыхающим спрятаться в случае обстрела пляжей, сообщил 2 августа в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Всего, по его словам, в городе поставят около 600 таких укрытий Фото: Телеграм-канал Михаила Развожаева В ночь 2 августа силы ПВО уничтожили над Севастополем несколько БПЛА и ракет ATACMS, их части упали в жилых районах города, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Одна ракета ATACMS попала в девятиэтажку на улице Симонка, пробила крышу, но не взорвалась. Пиротехники МЧС позже вывезли ее на полигон и уничтожили

На фото: уничтожение боеприпаса в Севастополе Фото: кадр видео @mchs_official Следующая фотография 1 / 34 25 августа. Последствия обстрела ВСУ села Ракитное Белгородской области, в результате пять человек погибли и еще 13 пострадали Фото: @vvgladkov В ночь на 25 августа в результате обстрела гостиницы в Краматорске на подконтрольной Украине территории ДНР пострадали журналисты новостного агентства Reuters

На фото: экстренные службы проводят поисково-спасательную операцию Фото: Reuters 24 августа состоялся обмен военнопленными между Москвой и Киевом, в результате которого в Россию были возвращены 115 солдат, захваченных ВСУ в Курской области Фото: кадр видео Минобороны РФ 23 августа. Премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) жмет руку президенту Украины Владимиру Зеленскому во время государственного визита в Киев, в ходе которого он призвал к мирному урегулированию конфликта с Россией Фото: Reuters 22 августа стало известно о нанесении ВСУ удара по порту «Кавказ» в Краснодарском крае, в результате которого затонул паром и сгорели 30 цистерн с топливом Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото 22 августа. На нефтебазе в городе Пролетарск Ростовской области пятый день продолжается пожар, начавшийся после атаки БПЛА Фото: 161.ru 21 августа в результате уничтожения БПЛА в нескольких домах поселка Большое Петровское Чеховского района Подмосковья были выбиты окна и повреждены ограждения Фото: @sobakin_mn 21 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (второй слева) принял от «Народного фронта» средства РЭБ, которые установят на пассажирские автобусы в приграничных с Украиной районах Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова 21 августа ЦИК перенес на неопределенный срок муниципальные выборы в Льгове и еще шести приграничных районах Курской области Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото В результате наступления на покровском направлении в августе ВС РФ заняли более 10 населенных пунктов ДНР. Самый большой из них — пгт Новгородское, также известный как Нью-Йорк, перешел под контроль российской армии 20 августа Фото: Jana Cavojska / SOPA Images / LightRocket / Getty Images 20 августа Верховная рада приняла закон, фактически запрещающий деятельность УПЦ Московского патриархата Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters 17 августа МЧС сообщило, что около 10 тыс. жителей Курской области находятся в 171 пункте временного размещения в 24 регионах России Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото 17 августа ФСБ завела уголовное дело на итальянских журналисток Симони Трайни и Стефани Баттистини (на фото) за незаконное пересечение государственной границы РФ после публикации их репортажа из Суджи Фото: @stefania_battistini 16 августа в Донецке в результате обстрела загорелся торговый центр «Галактика». По данным СМИ, в момент атаки в нем находилось примерно 100 человек Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова / купить фото 14 августа генеральная прокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу Владимира Журавлева (на фото) в рамках дела о подрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» Фото: Соцсети Владимира Журавлева На оперативном совещании Совбеза РФ по ситуации в приграничных с Украиной регионах 12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил Владимиру Путину, что под контролем ВСУ находится 28 населенных пунктов с населением до 2 тыс. человек Фото: пресс-служба президента РФ В ночь с 11 на 12 августа на девятиэтажный жилой дом в Курске упала сбитая украинская ракета. В результате частично обрушился фасад здания и возник пожар, 15 человек были госпитализированы, двое — в тяжелом состоянии Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото 11 августа на одной из градирен Запорожской АЭС произошел пожар. По данным «Росатома», причиной возгорания стали атаки БПЛА 11 августа. Украина свою ответственность за инцидент не признала, инспекторы МАГАТЭ не смогли сделать однозначных выводов о причинах пожара Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP 10 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции. Из приграничных районов были эвакуированы более 120 тыс. человек.

На фото: волонтерский медпункт для раненных жителей курской области и военных Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото 9 августа МЧС РФ объявило в Курской области чрезвычайную ситуацию федерального уровня. Местные власти описывают ситуацию как сложную и напряженную. Продолжается эвакуация. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что на стационарном лечении находятся 55 пострадавших при обстрелах в области, среди них восемь детей, 12 человек — в тяжелом состоянии

На фото: обстрелянный автомобиль скорой медицинской помощи под городом Суджа Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото 9 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в многоквартирный дом в Шебекино попали четыре дрона ВСУ. В нескольких квартирах начался пожар. В ночь на 9 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 26 БПЛА над регионом, сообщили в Минобороны РФ Фото: @vvgladkov 7 августа президент РФ Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств по ситуации в Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил главнокомандующему, что продвижение противника «вглубь территории на Курском направлении остановлено» и подразделения группировки «Север» совместно с пограничными органами ФСБ «продолжают уничтожать противника» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото 7 августа при атаке беспилотника в Курской области пострадал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. На следующий день он был доставлен в НИИ Склифосовского (на фото). Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста Фото: @dzdmos 7 августа в Курской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации, проводится эвакуация местных жителей с приграничных территорий. Развернут 21 пункт временного размещения

На фото: разбитый после обстрела дронами гражданский автомобиль на трассе между Курском и Суджей Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Под обстрел ВСУ попал Свято-Николаевский Белогорский монастырь в селе Горналь Курской области. Из него были эвакуированы 17 человек Фото: курская-епархия.рф По данным Минобороны РФ, утром 6 августа ВСУ перешли в наступление в районе Курской области с целью захвата участка Суджанского района, прилегающего к границе с Украиной. В атаке участвовали около 1 тыс. военнослужащих ВСУ, были задействованы танки и бронемашины

На фото: кадры поражения военной техники ВСУ на границе Курской области Фото: Министерство обороны РФ 6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Украины. В результате обстрелов и атак украинских беспилотников пострадало более 30 человек, погибли пять

На фото: последствия обстрела города Суджа Фото: @gubernator_46 5 августа президент РФ Владимир Путин распространил на сотрудников СКР правило о выплате в 5 млн руб. в случае гибели в зоне спецоперации и 3 млн руб. — в случае ранения Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото 4 августа ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет ATACMS и Storm Shadow, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Около 30 жилых домов получили повреждения

На фото: обломки ракеты ATACMS, сбитой средствами ПВО под Луганском Фото: Максим Захаров / РИА Новости Минобороны РФ 4 августа сообщило о взятии под контроль села Новоселовка Первая в ДНР

На фото: танк Т-80 группировки «Центр» на Авдеевском направлении Фото: Станислав Красильников / РИА Новости 4 августа глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Минобороны РФ с просьбой предоставить полномочия властям республики создавать полки и батальоны, чтобы впоследствии отправлять их в зону СВО Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото 4 августа первые 10 из 79 истребителей F-16, которые западные страны обещали передать ВСУ, доставили на территорию Украины. В июле Минобороны РФ сообщало, что компания «ФОРЭС» выплатит вознаграждение в размере 15 млн руб. за первый уничтоженный F-16

На фото: президент Украины Владимир Зеленский на фоне истребителя F-16 на аэродроме под Киевом во время празднования дня ВВС Украины, 4 августа Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters В прибрежной зоне в Севастополе идет установка бетонных укрытий, которые должны помочь отдыхающим спрятаться в случае обстрела пляжей, сообщил 2 августа в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Всего, по его словам, в городе поставят около 600 таких укрытий Фото: Телеграм-канал Михаила Развожаева В ночь 2 августа силы ПВО уничтожили над Севастополем несколько БПЛА и ракет ATACMS, их части упали в жилых районах города, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Одна ракета ATACMS попала в девятиэтажку на улице Симонка, пробила крышу, но не взорвалась. Пиротехники МЧС позже вывезли ее на полигон и уничтожили

На фото: уничтожение боеприпаса в Севастополе Фото: кадр видео @mchs_official Смотреть

Лаура Кеффер