За неделю коронавирусом заболели более 50 жителей Сочи

В Сочи недельная заболеваемость коронавирусом превысила 50 случаев. По Краснодарскому краю за неделю заболели 663 человека, сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Больше всего новых случаев заражения в Краснодаре — свыше 270. На втором месте по заболеваемости в регионе Сочи. Тройку лидеров замыкает Новороссийск с 38 ковид-пациентами. Далее идут Ейский район — 34 заболевших, Тимашевский — 30, Армавир — 24, Кущевский район — 20 и другие муниципалитеты.

За неделю в регионе госпитализировали 161 пациента с коронавирусом. С выздоровлением выписали 447 человек. Двое заболевших скончались.

Неделей ранее заболеваемость в Сочи составила 34 случая, а в целом по краю — 399. В Краснодаре тогда коронавирус нашли у 175 человек.

Вячеслав Рыжков