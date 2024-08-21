За неделю в Сочи выявили 34 случая заболевания коронавирусом

В Сочи выявили 34 новых случая заражения коронавирусом за последнюю неделю. Всего на Кубани заболели 399 человек, сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Лидером по заболеваемости остается Краснодар — здесь зафиксировано 175 новых случаев. На втором месте расположился Сочи, где за неделю коронавирусом заболели 34 человека. В Ейском районе обнаружили 16 новых ковид-пациентов, в Тимашевском районе — 15.

По 13 заболевших выявили в Армавире, Горячем Ключе, Северском и Белоглинском районе. В Каневском районе обнаружили 10 новых случаев, в Новороссийске и Новокубанском районе — по 9.

Еще восемь жителей заболели в Кущевском районе. Семеро пациентов в Тихорецком районе, шестеро — в Геленджике и Мостовском районе. Пятеро заболевших — в Абинском, Динском, Крымском и Успенском.

По четыре случая — в Анапе и Павловском, по три — в Белореченском, Выселковском, Крыловском и Староминском районах. По два положительных теста получили в Курганинском, Славянском и Туапсинском районах, по одному — в Апшеронском, Гулькевичском, Красноармейском, Приморско-Ахтарском, Тбилисском и Темрюкском районах.

Всего с 12 по 18 августа в крае госпитализировали 100 человек. Из числа выздоровевших 340 кубанцев.

Нурий Бзасежев

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