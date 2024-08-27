Бывшего директора свердловского кафе отправили в колонию за изнасилование гостя

Новоуральский городской суд Свердловской области отправил в колонию общего режима на шесть лет три месяца бывшего директора кафе «Ромашка» за избиение и изнасилование шваброй посетителя. Как сообщили в пресс-службе суда, Иван Бугаенко признан виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Инцидент произошел 7 октября в кафе «Ромашка» в ЗАТО Новоуральск. Тогда в СМИ появилось видео, на котором видно, как мужчина лежит с разбитым лицом в крови, окружающие сначала пинают и бьют его. Затем один из нападавших спустил с него штаны и попросил принести палку. Ему принесли швабру, которой он изнасиловал мужчину.

В тот день в заведении проходил поминальный ужин. Местные СМИ сообщали, что это была годовщина со дня смерти человека, которого якобы убил потерпевший. После произошедшего Иван Бугаенко скрывался от полиции, но позже сдался сам.

Приговор в законную силу не вступил. Кроме того, Ивана Бугаенко обязали выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 700 тыс. руб.

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Полина Хабарова, Екатеринбург