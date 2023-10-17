«Приходите, будет весело»

Следственное управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по факту избиения и изнасилования шваброй посетителя кафе «Ромашка» в ЗАТО Новоуральск. В совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), подозревается экс-директор заведения Иван Бугаенко, который объявлен в розыск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кафе «Ромашка»

Фото: Танцевальный бар «Ромашка» Кафе «Ромашка»

Фото: Танцевальный бар «Ромашка»

Инцидент произошел 7 октября в кафе «Ромашка» закрытого города Новоуральска. Общественный резонанс возник после того, как видео избиения и насилия над посетителем кафе было опубликовано на портале E1.ru. На кадрах видно, как мужчина лежит с разбитым лицом в крови, окружающие сначала пинают и бьют его. Затем один из нападавших спустил с него штаны и попросил принести палку. По данным СМИ, ему принесли швабру, которой он изнасиловал мужчину. Предположительно, в момент надругательства потерпевший был пьян.

Издание приводит комментарий руководителя «Ромашки» Ивана Бугаенко, который пояснил, что в тот день в кафе проходил поминальный ужин, на который и пришел потерпевший Виктор (фамилия не указана). «Была годовщина со дня смерти человека, которого он убил. И он угрожал родственнику погибшего, что еще и его убьет. Это была ответная реакция»,— цитирует E1.ru Ивана Бугаенко. Он добавил, что потерпевший якобы ранее отбывал наказание за убийство двух человек.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, о случившемся в дежурную часть территориального ОВД потерпевший сообщил только вечером 16 октября. После распространения информации об инциденте следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Санкции уголовной статьи предусматривают до шести лет лишения свободы.

«В ходе расследования выясняются все обстоятельства, для чего принимаются меры к установлению и допросу возможных свидетелей, выяснению степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего»,— сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. В розыск объявлен Иван Бугаенко.

По предварительным данным ГУ МВД, в 2000 и 2010 годы подозреваемый прямо в кафе совершил действия сексуального характера в отношении девушек, а также незаконно лишил людей свободы.

«Последнее наказание он отбывал в ИК-55 города Ивделя, что на севере Свердловской области, откуда он освободился в сентябре 2011 года»,— добавил полковник Горелых. По его словам, сыщики уголовного розыска проводят оперативные мероприятий, чтобы установить место, где бывший директор кафе мог «залечь на дно». По его месту жительства и в самом кафе представители МВД уже провели обыски, изъяв вещдоки и съемки с камер видеонаблюдения.

Танцевальный бар «Ромашка» в Новоуральске имеет неоднозначную репутацию. «Увеселительное заведение, где и до этого, и сейчас были совершены гнусные деяния, принадлежало сначала отцу подозреваемого, а после смерти главы семьи досталось по наследству ему»,— рассказал полковник Горелых. Здание кафе находится вблизи мини-рынка «Океан». В группе кафе во «ВКонтакте» указано, что оно ежедневно работает с 23:00 до 6:00. В нем проводятся банкеты, тематические вечеринки и другие мероприятия. В публикациях в группе часто отмечается: «Приходите, будет весело».

Полина Хабарова, Екатеринбург