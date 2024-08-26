Правительство одобрило переименование Ростова в Ростов Великий

Правительство России поддержало законопроект «О переименовании города Ростова» в Ростов Великий. Планируется, что юридические процедуры, связанные с переименованием, завершат в текущем году. Дополнительных средств из федерального бюджета с учетом принятия законопроекта не потребуется.

О решении кабмина сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области. «От федерального правительства получено положительное заключение. Его подписал вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. Документ уже направлен в Государственную думу»,— написал губернатор Михаил Евраев в Telegram.

Инициатива о переименовании Ростова в Ярославской области в Ростов Великий была выдвинута летом 2023 года. Ее поддержали больше половины жителей города в возрасте от 14 лет. Переименование также было поддержано областными депутатами, которые решили направить проект федерального закона о переименовании в правительство России и Госдуму РФ. Ранее положительное заключение выдал Росреестр, объяснив, что название «Ростов Великий» широко известно в прошлом и настоящем.

Алла Чижова, Ярославль