Путин поручил трудоустроить эвакуированных из Белгородской, Брянской и Курской областей

Президент России Владимир Путин определил перечень поручений по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях, которое состоялось 22 августа. Одно из них — обеспечить содействие в трудоустройстве граждан, эвакуированных из приграничных регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Доклад об их исполнении президенту должен быть представлен до 15 сентября. Ответственными указаны премьер-министр Михаил Мишустин, губернаторы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз, а также врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Среди поручений:

обеспечить беззаявительный характер оказания единовременной материальной помощи гражданам из Белгородской, Брянской и Курской областей;

выделить средства из федерального бюджета для компенсации ущерба промышленным и сельскохозяйственным предприятиям;

профинансировать за счет госбюджета подразделения территориальной обороны приграничных регионов;

разработать программы очного обучения эвакуированных детей в образовательных организациях в других регионах;

оказать помощь Белгородской, Брянской и Курской областям в подготовке к отопительному сезону.

По поручению Владимира Путина правительство также должно изучить вопрос использования жилищных сертификатов для восстановления жилья на приграничных территориях и строительства нового. Также необходимо рассмотреть возможность зачисления эвакуированных граждан на обучение за счет бюджетных средств с правом на общежитие без взимания платы на период эвакуации.

Подробнее о том, как прошло совещание, в материале «Ъ» — «Готовы к труду и теробороне».