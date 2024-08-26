Главы трех белгородских районов попали под проверку из-за недоработок в системе ГО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков распорядился начать служебную проверку в отношении глав Прохоровского, Ивнянского и Ракитянского районов из-за якобы ненадлежащей организации мер по гражданской обороне. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в облправительстве.

Как доложил на совещании начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев, «в Ивнянском, Прохоровском и Ракитянском районах отмечается недостаточный уровень подготовки и исполнительской дисциплины в органах управления кризисных ситуаций». Глава региона потребовал в течение трех дней дать заключение о соответствии занимаемым должностям руководителей муниципалитетов, а также их заместителей, отвечающих за вопросы безопасности населения.

«В течение двух последних недель мы постоянно говорим, что Ракитянский и Ивнянский районы стали прифронтовыми. Бездействие властей здесь приводит к гибели людей»,— подчеркнул Вячеслав Гладков.

Глава региона также поручил провести повторные тренировки по гражданской обороне в поселках Ракитное, Ивня и Прохоровка.

Напомним, в ночь на 25 августа со стороны Украины был обстрелян белгородский райцентр Ракитное. Изначально сообщалось, что пять человек погибли и еще 12 пострадали. Впоследствии количество раненых выросло до 14.

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Денис Пискунов

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