Пять человек погибли и 12 ранены при украинской атаке на белгородское Ракитное

Ночью со стороны Украины был обстрелян белгородский райцентр Ракитное. В результате пять человек погибли и еще 12 пострадали. Также зафиксированы повреждения различных объектов, сообщил у себя в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, из 12 раненых девять госпитализированы. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии, включая 16-летнюю девочку, которая после операции находится в реанимации в детской областной больнице. Еще два ребенка с различными осколочными ранениями также доставлены в это медучреждение, а 12-летний мальчик после оказания медицинской помощи дальше будет лечиться амбулаторно. Одна пострадавшая в тяжелом состоянии получила ранение брюшной полости, у троих мужчин — минно-взрывные травмы и различные осколочные ранения. О состоянии других пострадавших не сообщается. При необходимости раненые будут транспортированы в московские клиники, добавил Вячеслав Гладков.

По данным на три утра, в поселке повреждены десять частных домовладений, два коммерческих объекта и четыре легковых автомобиля, линии электропередачи и газопровод — временно без газа остаются Ракитное, села Борисполье и Новоленинское.

Следственный комитет России по факту обстрела возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Ведомство устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, «действиям которых будет дана правовая оценка».

Александр Прытков

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