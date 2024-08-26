Еще один белгородский чиновник уходит добровольцем на СВО

Начальник отдела правового управления администрации губернатора Белгородской области Андрей Чарыков принял решение заключить контракт с Минобороны РФ и отправиться добровольцем в зону СВО. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания в облправительстве.

«У нас в правительстве это уже не первое решение. У нас есть Антон Сергеевич Шопин, бывший замминистра ЖКХ, который сейчас геройски воюет, и воюет уже давно. И, конечно, сейчас решение Андрея Александровича заслуживает особого уважения,— отметил господин Гладков.— Мы понимаем, что он итак находился фактически у линии боевого соприкосновения в приграничном регионе и выполнял большой объем важной работы. Но принял по-настоящему мужское решение».

Антон Шопин написал заявление об увольнении с поста замминистра ЖКХ в мае прошлого года. Впоследствии губернатор назвал его достойным кандидатом для участия в кадровом проекте «Время героев», предполагающим профессиональную переподготовку и трудоустройство бойцов СВО.

Денис Пискунов

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