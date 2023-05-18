Замминистра ЖКХ Белгородской области Антон Шопин увольняется ради участия в СВО

Заместитель министра ЖКХ Белгородской области подал заявление на увольнение губернатору Вячеславу Гладкову, чтобы отправиться добровольцем в зону специальной военной операции. Об этом господин Гладков рассказал в своем Telegram-канале.

«В текущем году ему исполняется 39 лет, из них 13 лет — в погонах. Обучение прошел от кадетского корпуса в Санкт-Петербурге до военной службы в Чечне. Антон — образец для всех. Настоящий мужчина!» — сообщил глава региона.

По его словам, работа, которую выполняет областное министерство ЖКХ «в нынешних условиях», имеет колоссальное значение: «Не будет этой работы — люди останутся без света, без газа, без благоустройства, без всего. Но с другой стороны, Родину защищать нужно!»

О происходящем в Черноземье 18 мая в связи со спецоперацией на Украине — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин