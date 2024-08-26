В Белгородской области закроют доступ еще в три села

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в связи со сложной оперативной обстановкой принято решение закрыть доступ еще в три приграничных села. Речь идет о Дроновке и Порозе в Грайворонском округе, а также Старом Хуторе в Валуйском городском округе.

Как уточнил господин Гладков, оперативный штаб региона рассмотрит вопрос получения жителями сел единоразовых выплат, им также должны помочь с вывозом имущества. «Ситуация у нас, к сожалению, пока не развивается в лучшую сторону, по нескольким населенным пунктам она имеет тенденцию к ухудшению»,— пояснил губернатор на оперативном совещании с правительством (цитата по «Интерфаксу»).

С 23 июля был ограничен доступ в 14 приграничных населенных пунктов Шебекинского и Грайворонского городских округов, Белгородского, Борисовского и Краснояружского районов Белгородской области. С 15 августа в регионе в связи с участившимися обстрелами ВСУ ввели режим ЧС федерального уровня. Также там действует режим контртеррористической операции. За ночь над территорией области сбили два БПЛА, ранения получили два человека.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер