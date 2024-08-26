Под Воронежем хотят построить школу за 1,5 млрд рублей

Администрация Новоусманского района Воронежской области объявила конкурс по выбору подрядчика для строительства школы на 800 человек в поселке Воля. Начальная цена контракта составляет 1,5 млрд руб. Источник финансирования — областной (99,6%) и муниципальный бюджеты (0,4%). Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Подрядчику необходимо разработать проектную документацию и возвести четырехэтажную школу с КПП, блоком раздевалок, гаражом и артезианской скважиной. Работы требуется выполнить до 1 августа 2026 года. Гарантия на них составит пять лет.

Согласно порталу госзакупок, проект разрабатывал проектный институт «Гипрокоммундортранс», входящий в группу компаний воронежского бизнесмена Эдуарда Краснова. Компания получила это право в ходе конкурса в 2021 году, оценив работы в 8,8 млн руб. при начальной цене в 11 млн.

Заявки на участие в новых торгах можно подавать до 9 сентября. Итоги планируется подвести 12 сентября. В первую очередь будет учитываться ценовое предложение (значимость критерия — 60%), во вторую — квалификация участника (40%).

О том, как в Воронеже строили «мегашколу» на 2,9 тыс. учеников, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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