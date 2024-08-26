Песков: Путин и Дуров не встречались в Баку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание во Франции основателя Telegram Павла Дурова. По его словам, Кремль не знает, в чем конкретно обвиняется господин Дуров. Он также сказал, что до этого у Владимира Путина не было встречи с миллиардером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Дуров

Фото: Соцсети Павла Дурова Павел Дуров

Фото: Соцсети Павла Дурова

«Нет»,— ответил Дмитрий Песков во время пресс-колла на вопрос о том, была ли встреча президента России и основателя Telegram в Баку.

Пресс-секретарь добавил, что Кремль не считает правильным комментировать арест Павла Дурова, пока не стало известно, в чем его обвиняют. «Мы не слышали пока никаких официальных заявлений на этот счет. И перед тем, как что-то говорить, нужно дождаться прояснения ситуации, что же именно пытаются инкриминировать Дурову»,— сообщил господин Песков.

Павла Дурова задержали по прилете в Париж вечером 24 августа. Французские СМИ писали, что его обвиняют в причастности к преступлениям, связанным с терроризмом, мошенничеством и наркоторговлей, из-за отказа модерировать контент в Telegram. У Павла Дурова есть гражданство России, ОАЭ, Франции и Сент-Китса и Невиса.

Владимир Путин был в Баку 18-19августа. Он встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Павел Дуров был в республике в то же время.

Прокуратура Парижа пообещала прокомментировать ситуацию 26 августа. Посольство России во Франции сообщило, что запросило консульский доступ к предпринимателю, но французские власти «уклоняются от взаимодействия».

Подробнее — в тексте «Ъ» «И полетели Телеграмы родных и близких известить».