Сбитый в Ярославской области беспилотник пытался атаковать НПЗ

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что сегодня, 26 августа, беспилотник пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод. Минобороны ранее заявляло об одном сбитом БПЛА в небе над регионом.

Минобороны России ранее сообщало о 22 сбитых беспилотниках в Саратовской, Ярославской, Тульской, Орловской, Рязанской, Брянской, Курской и Белгородской областях. В Саратове и Энгельсе обломки БПЛА упали на жилые дома. Травмы получили четыре человека, один пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».