Группа компаний «Рунити»

ГК «Рунити» принадлежит консорциуму частных инвесторов «Ру-Веб. Инвестиции» во главе с Proxima Capital Group. В сентябре 2021 года консорциум купил группу компаний Ru-Center, а в октябре 2021 года — Reg.ru. Группа занимает 73% рынка доменов в России (по данным Statonline).

Компания Ru-Center (РСИЦ) была основана в 2001 году как первый независимый регистратор доменов в зоне .ru. В 2011 году компания Hosting Community (объединяла хостинговые компании SpaceWeb, Peterhost, регистратора R01 и т. д.) приобрела Ru-Center за $35 млн, с 2014 года компания работала под брендом Ru-Center. Регистратор Reg.ru был основан в 2006 году, в 2009 году компания стала первым аккредитованным регистратором зоны .рф.

Выручка АО РСИЦ за 2023 год — 3 млрд руб., чистая прибыль — 443 млн руб. Выручка и чистая прибыль ООО «Рег.ру» — 3,2 млрд руб. и 474 млн руб. соответственно.