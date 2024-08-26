«Ашан» въезжает в «Европа Хаус»

Продуктовая сеть «Ашан» закрыла сделку по аренде 5 тыс. кв. м в бизнес-центре «Европа Хаус» в Колокольниковом переулке в центре Москвы, рассказали два источника “Ъ” на рынке недвижимости. По оценкам одного из собеседников “Ъ”, ритейлер будет платить за аренду 220–230 млн руб. в год. Сеть и собственник объекта на запрос “Ъ” не ответили. В CORE.XP, консультирующей участников сделки, от комментариев отказались. До этого головной офис «Ашана» располагался в бизнес-центре «Тройка» на севере Москвы, но управляющая объектом компания в феврале 2024 года решила временно закрыть комплекс на реконструкцию. По подсчетам IBC Real Estate, в январе—июне текущего года объем сделок аренды офисов в Москве уменьшился на 15% год к году, до 789 тыс. кв. м.

София Мешкова