ЦАХАЛ: десятки истребителей продолжают атаковать объекты «Хезболлы» в Ливане

Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари провел пресс-конференцию в связи с атакой ливанского движения «Хезболла». Он заявил, что израильские Военно-воздушные силы продолжают наносить удары по югу Ливана «для устранения угроз». В обороне Израиля задействованы Военно-морские силы, авиация и системы ПВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Karamallah Daher, Reuters Фото: Karamallah Daher, Reuters

«Мы начали наносить широкомасштабные удары по целям "Хезболлы", чтобы устранить угрозы, направленные на граждан Израиля. Десятки самолетов ВВС в настоящее время наносят удары по целям на юге Ливана. Армия обороны Израиля наносит удары везде, где это необходимо. Мы уже перехватили несколько ракет и БПЛА, приближавшихся к израильской территории»,— сказал господин Хагари (цитата по сайту ЦАХАЛа).

Представитель израильской армии отметил, что из-за атак «Хезболлы» Командование тыла обновило рекомендации по безопасности для 13 районов в северной и центральной части Израиля. Они вступают в силу с 6:00 25 августа и будут действовать до 18:00 26 августа. В частности, на открытых пространствах запрещены собрания свыше 30 человек, в закрытых помещениях — до 300 человек. Все пляжи, расположенные на линии соприкосновения, закрыты.

Утром «Хезболла» запустила по израильским территориям более 320 ракет и беспилотников. Утверждается, что атака стала первым этапом ответа на убийство военного командира Фуада Шукра в Бейруте. Незадолго до атаки ЦАХАЛ сообщил, что начал наносить превентивные удары по ливанским районам, откуда, по данным армии, «Хезболла» планировала запуск ракет.

Об эскалации в регионе — в материале «Ъ» «"Хезболла" зарядила ракетным дождем».

Милена Костерева