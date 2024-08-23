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Власти Дона установили прожиточный минимум на 2025 год

В Ростовской области установлен прожиточный минимум на 2025 год. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Василий Голубев.

Согласно постановлению, в расчете в среднем на душу населения прожиточный минимум составит 16 тыс. 669 руб., для трудоспособного населения – 18 тыс. 169 руб., пенсионеров – 14 тыс. 335 руб., детей – 16 тыс. 169 руб.

В настоящее время величина прожиточного минимума в Ростовской области в расчете на душу населения – 14 тыс. 526 рублей, для трудоспособного населения – 15 тыс. 833 руб., пенсионеров – 12 тыс. 492 рубля, детей – 14 тыс. 378 рублей.

Прожиточный минимум – это минимальная сумма доходов, которая необходимая человеку для обеспечения базовых потребностей.

Анастасия Казуков

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