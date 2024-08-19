Долговые леса

Признанная недавно банкротом строительная компания «КИТ Строй» пыталась взыскать с «Нижнекамскнефтехима» почти 35 млн руб. в виде неосновательного обогащения. В 2022 году «Нижнекамскнефтехим» заключил договор с «КИТ Строй» для постройки комплекса ЭП-600 в Нижнекамске. Для работ подрядчик арендовал строительные леса у компании «Лайер», но «Нижнекамскнефтехим» расторг договор с ним в одностороннем порядке, и леса остались на предприятии. Бывший подрядчик доказывал в суде, что в этой связи за аренду лесов должна платить компания «Нижнекамскнефтехим». Однако суд не принял его доводы и взыскал с него судебную пошлину в 200 тыс. руб. Встречный иск ответчика к банкроту на 225 млн руб. из-за невыполненного договора суд также отклонил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СИБУРа Фото: Пресс-служба СИБУРа

6 августа 2024 года Арбитражный суд Республики Татарстан отказал в иске набережночелнинской строительной компании ООО «КИТ Строй» к дочернему предприятию СИБУРа, ПАО «Нижнекамскнефтехим», о необоснованном обогащении на 34,9 млн руб.

Строительство этиленового комплекса ЭП-600 в Нижнекамске было инициировано после подписания меморандума о стратегическом сотрудничестве между группой «ТАИФ» и немецкой транснациональной химической компанией Linde AG в июне 2017 года. Планируется, что комплекс «Этилен-600» будет производить 1,8 млн тонн этилена, пропилена, бутадиена и бензола в год. Объем инвестиций в проект составляет порядка 1,3 трлн руб.

Первоначально «Нижнекамскнефтехим» в феврале 2019 года заключил контракт на строительные работы с турецкой компанией Gemont.

В октябре 2021 года крупнейший в России производитель нефте- и газохимической продукции, «Сибур», совершил сделку по объединению с татарстанской группой ТАИФ на базе «СИБУР Холдинга». В результате СИБУР получил контрольный пакет акций в ТАИФе, в том числе акции «Нижнекамскнефтехима», в обмен на 15% своих собственных акций и $3 млрд.

«Нижнекамскнефтехим» планировал завершить основной этап строительства комплекса в декабре 2022 года и начать производство сырья в 2023 году. Однако строительство было временно приостановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса, а уже в 2022 году по инициативе «Нижнекамскнефтехима» контракт с Gemont был расторгнут.

15 июня 2022 года ПАО «Нижнекамскнефтехим» заключило новый договор строительного подряда с ООО «КИТ Строй» для постройки этиленового комплекса. Для работы «КИТ Строй» арендовал строительные леса весом более 372,8 тонн у ООО «Лайер» за 34,9 млн руб.

В феврале 2023 года в Арбитражный суд Республики Татарстан поступило заявление от Федеральной налоговой службы России о признании ООО «КИТ Строй» банкротом. Помимо ФНС требования к строительной компании предъявляли еще 30 организаций, включая «Татнефть», Лизинговую компанию КамАЗ и Нижнекамскую ТЭЦ.

18 июля 2023 года ПАО «Нижнекамскнефтехим» уведомило ООО «КИТ Строй», что отказывается от дальнейших работ в одностороннем порядке.

21 февраля 2024 года ООО «КИТ Строй» подало иск к ПАО «Нижнекамскнефтехим», основываясь на том, что находящиеся на территории предприятия строительные леса являются неосновательным для «Нижнекамскнефтехима» обогащением в размере стоимости его аренды у ООО «Лайер» — 34,9 млн руб.

ООО «Лайер» также привлекли к судебному делу как третье лицо. Арендодатель исковые требования «КИТ Строя» поддержал частично, считая их обоснованными в части аренды строительных лесов, находящихся у «Нижнекамскнефтехима», в период с 1 июля 2023 года по 31 июля 2023 года.

3 августа ООО «Лайер» уведомило ПАО «Нижнекамскнефтехим» о том, что договор аренды расторгнут и ООО «КИТ Строй» не исполнил обязательства по возврату строительных лесов, попросив допустить их сотрудников для демонтажа оборудования и его вывоза.

«Нижнекамскнефтехим», в свою очередь, представил суду письма, подтверждающие, что не препятствовал «КИТ Строю» в вывозе оборудования. В частности, в письме от 26 сентября строительная компания запросила у предприятия информацию по спорным строительным лесам, включая их перечень, расположение и количество. На этот запрос «Нижнекамскнефтехим» предоставил ответ 4 октября. 5 октября «Нижнекамскнефтехим» также уведомил ООО «Лайер», что готов помочь в возврате строительных лесов, завезенных истцом, и даже дважды предлагал «КИТ Строю» осуществить демонтаж и вывоз оборудования.

«КИТ Строй» же обосновывал свои требования тем, что «Нижнекамскнефтехим», удерживая арендованное оборудование, обязан оплатить арендную сумму за весь период, в течение которого оборудование находилось у него.

Во время судебных тяжб с «Нижнекамскнефтехимом» в июле 2024 года ООО «КИТ Строй» было признано банкротом. Общая сумма требований к компании на тот момент составила более 977 млн руб.

13 июня «Нижнекамскнефтехим» подал встречный иск на 225 млн руб. Поводом стало невыполнение условий договора «КИТ Строем», в связи с чем с него потребовали выплату штрафной неустойки. Позже, в ходе рассмотрения дела, предприятие «Нижнекамскнефтехим» все же указало на введение процедуры банкротства в отношении ООО «КИТ Строй» и предположило, что встречный иск должен быть оставлен без рассмотрения.

В итоге суд установил, что нахождение оборудования у «Нижнекамскнефтехима» обусловлено наличием договора между сторонами и для «КИТ Строя» это являлось частью выполнения его обязательств. Суд также постановил отказать в удовлетворении исковых требований ООО «КИТ Строй» и взыскать с компании госпошлину в размере 200 000 руб. Встречный иск «Нижнекамскнефтехима» остался без рассмотрения, но компания получила справку на возврат госпошлины в том же размере.

Будут ли стороны обжаловать решение суда, пока не известно.

Согласно данным сервиса Rusprofile, ООО «КИТ Строй» было основано 11 марта 2011 года, а учредителем компании с 2015 года является ООО УК «Нефтехимстрой», также находящаяся сейчас в процессе банкротства. На данный момент с участием «КИТ Строя» зарегистрировано 123 арбитражных дела на 4,8 млрд руб. Компания выиграла или частично выиграла из них 12 дел, а проиграла или частично проиграла 37 дел. Ранее компания работала с «Татнефтью» по крайней мере на 14 объектах.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» является одним из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России. С октября 2021 года компания входит в состав холдинга «СИБУР». Предприятие также является единственным производителем галобутилкаучука в России.

Влас Северин

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