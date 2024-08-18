В Дрожжановском районе в результате ДТП погиб один человек

Сегодня в 11:44 на автотрассе Казань — Ульяновск — Старое Дрожжаное (Дрожжановский район) 60-летний водитель автомобиля ВАЗ-2121 врезался в КамАЗ под управлением 54-летнего мужчины. В результате ДТП водитель ВАЗ скончался от полученных травм. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Татарстана.

По предварительным данным, водитель ВАЗ ехал на опасной скорости дистанции до впереди двигавшегося автомобиля КамАЗ. ГАИ продолжает выяснять обстоятельства ДТП.

17 августа в Казани зафиксировали 111 дорожно-транспортных происшествий. Из них 4 ДТП произошли с пострадавшими.

Диана Соловьёва

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