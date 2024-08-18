17 августа в Казани произошло 111 ДТП

17 августа в Казани зафиксировали 111 дорожно-транспортных происшествий. Из них 4 ДТП произошли с пострадавшими. Два пассажира автобуса пострадали при резком торможении транспортного средства. Также произошли два столкновения автомобилей. Об этом сообщили в ГАИ Казани.

5 водителей задержали в состоянии алкогольного опьянения, еще 6 водителей не имели прав управления транспортным средством. В отделы полиции поступили 7 местных жителей, подозреваемых в совершении преступления.

16 августа в результате ДТП в Салмачах погиб один человек и пятеро пострадали, в том числе один ребенок. Четверых пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Диана Соловьёва

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