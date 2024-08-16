Эксперты заявили о недостатке особо охраняемых природных территорий в Сочи

11 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) для такого города, как Сочи, недостаточно, считает эколог Евгений Витишко. По его словам, экологи и общественники направили властям список еще из 59 территорий, которым желательно придать статус ООПТ, но и этого будет мало, несмотря на то что в Сочи есть два крупнейших федеральных ООПТ: Сочинский нацпарк и Кавказский биосферный заповедник. «Конкретно лесопарк в Раздольном — это территория, которой в настоящее время не обеспечивается защита от застройки ни генпланом, ни ПЗЗ. Ранее она входила в Сочинский нацпарк, потом была выведена оттуда, сейчас, наконец, принято решение сделать ее местным памятником природы. Вообще это колхидский лес с большим количеством краснокнижников или федеральных и региональных охраняемых видов. А роща в Чемитоквадже состоит из пицундской сосны, находящейся в Красной книге РФ, и поэтому должна быть сохранена в любом случае — и местное ООПТ просто форма защиты природы Сочи»,— пояснил эксперт.

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Ранее «Ъ-Сочи» писал, что в Сочи планируют включить в список особо охраняемых природных территорий (ООПТ) два объекта: Раздольненский лесопарк и рощу в селе Чемитоквадже.

Елена Рыжкова

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