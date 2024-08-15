Из-за ремонта железной дороги часть поездов сообщением с Крымом отменят

В октябре и ноябре будут внесены изменения в расписание поездов «Таврия» и «Таврия экспресс», корректировка произойдет из-за ремонтных работ на железной дороге, сообщается в Telegram-канале «Гранд сервис экспресс».

Среди отмененных рейсы на разные даты (в прямом и обратном направлении) «Севастополь — Мурманск», «Симферополь — Адлер», «Симферополь — Москва» и т. д.

Андрей Ульченко

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