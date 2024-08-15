Глава СКР поручил возбудить уголовное дело после ДТП с микроавтобусом на Кубани
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров после аварии с микроавтобусом под Анапой. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Фото: пресс-служба президента РФ
Господин Маслов должен будет доложить о ходе расследования. Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Микроавтобус с 19 пассажирами перевернулся утром 15 августа. Семерых человек госпитализировали. В минздраве Кубани рассказали об их состоянии.
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