Движение на трассе Джубга—Сочи восстановили после падения дерева на автомобиль

После инцидента с падением дерева на автомобиль в районе поселка Лоо движение на федеральной трассе Джубга—Сочи восстановили в обоих направлениях. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм канал ЧП Сочи Фото: Телеграм канал ЧП Сочи

«Движение частного и общественного транспорта возобновлено по двум полосам, но пробка осталась. Пострадавших граждан нет»,— уточнили в пресс-службе.

Как пишут СМИ, водитель не получил серьезных травм. Тем не менее сам инцидент вызвал беспокойство среди других участников дорожного движения. Дорога была полностью заблокирована, что в итоге привело к образованию длительных заторов.

Мария Удовик

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