«Счета предпринимателей нередко используют для отмывания денег»

Минюст предлагает ввести уголовную ответственность за незаконную регистрацию индивидуальных предпринимателей (ИП): наряду с фиктивными юрлицами, такие ИП используются в схемах уклонения от налогов и отмывания доходов. При этом у подставных лиц, на которых регистрируется ИП, будет шанс избежать наказания, если они совершают такое преступление впервые и сотрудничают со следствием. Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов считает, что законопроект требует доработки.

Алексей Иванов

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«Число регистраций ИП ежегодно растет, что, на мой взгляд, среди прочего связано и с легализацией доходов, полученных преступным путем. Фиктивные ИП нередко регистрируют на граждан за вознаграждение.

Дело в том, что регистрация ИП, в отличие от регистрации юридического лица, носит облегченный характер. Например, ИП может работать без регистрации в качестве юридического лица и не иметь обязанности предоставлять отчетность о своей деятельности. Это делает ИП удобным инструментом для уклонения от уплаты налогов. Они могут получать доходы от контрагентов, но не декларировать их и не платить налоги. Нередко это приводит к использованию счетов ИП для отмывания денег. Участие в такой деятельности может быть связано с недостатком знаний о законодательстве и правовых последствиях, с маргинализацией лиц, на которых регистрируется ИП. Все это дает возможность использовать статус ИП для незаконной деятельности.

Положениями о махинациях с ИП Минюст намерен дополнить две статьи УК — ст. 173.1 “Незаконное образование юрлица” и ст. 173.2 “Незаконное использование документов для образования юрлица”. В пояснительной записке к новому законопроекту авторы отмечают, что сейчас эти статьи относятся исключительно к юридическим лицам, а регистрация ИП для деятельности, связанной с незаконной банковской деятельностью, уклонением от уплаты налогов, сокрытием имущества, получением налоговых вычетов, банкротством, легализацией (отмыванием) денежных средств охватывается иными статьями УК по соответствующим составам преступлений, в зависимости от причиненных последствий. Между тем, по оценке Минюста, действия, направленные на незаконное получение статуса ИП, обладают сопоставимой общественной опасностью с незаконным образованием юридического лица, а значит, и наказываться должно соответственно — как и в случае с юрлицами, от штрафа до лишения свободы до трех лет.

В существующей парадигме к уголовной ответственности привлекаются "подставные лица", а не организаторы. При этом отсутствие легального понятия "подставного лица" приводит к его широкой трактовке и злоупотреблениям на практике.

Законопроектом предлагается ввести дефиницию "подставных лиц". Согласно документу, первый признак признания лица "подставным" — введение в заблуждение другого лица для регистрации в качестве ИП. Основываясь на практике, отмечу, что показаний горе-предпринимателя на любое лицо будет достаточно для обвинения в организации регистрации в качестве ИП.

Второй признак — внесение без ведома лица его данных в единый государственный реестр ИП. Процедура регистрации находится в зоне контроля ФНС, которая проводит проверку предоставленных документов и принимает решение о регистрации или отказе в статусе ИП. Поэтому проверку этого признака, на мой взгляд, целесообразней проводить в рамках процедуры регистрации ИП, а не расследования уголовного дела. Кроме того, любой гражданин, не дожидаясь возбуждения уголовного дела, вправе сделать запрос в ФНС и выяснить, обладает он статусом ИП или нет.

Третий признак — признание ИП лицом, у которого отсутствует цель ведения предпринимательской деятельности. Любое юридическое лицо или ИП создаются для осуществления предпринимательской деятельности, это один из важнейших признаков.

Законопроект предлагает дополнить примечание к статье 173.1 УК специальным основанием освобождения от уголовной ответственности подставных лиц, совершивших впервые преступления, предусмотренные статьями 173.1 и 173.2 УК, если они активно способствовали раскрытию и (или) расследованию этого преступления.

Неконкретное, расплывчатое определение "подставных лиц" и искусственное создание ситуации для получения нужных следствию показаний может привести к оговорам и другим злоупотреблениям. Вот почему законопроект требует дальнейшей доработки.

И в заключение. Государство активно борется с проблемой отмывания денег внутри страны. Однако возникает вопрос: когда оно обратит внимание на схему вывода финансовых потоков в офшоры, которая становится все более распространенной?!»

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