В Сибае 17-летняя девушка получила ожоги на занятиях в автошколе

Прокуратура Сибая начала проверку по факту получения 17-летней девушкой ожогов в автошколе.

По данным «Ъ-Уфа», речь идет о Сибайской автошколе ДОСААФ.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, 7 августа во время обучения по вождению на автодроме в Lada Kalina, которой управляла девушка, лопнул шланг системы охлаждения. Водитель получила термический ожог, ее здоровью причинен тяжкий вред, она госпитализирована в уфимскую больницу.

Надзорное ведомство установит причины и обстоятельства произошедшего, даст оценку действиям сотрудников автошколы. Прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки по этому факту.

Майя Иванова

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