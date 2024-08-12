В храм с «коктейлем Молотова»

“Ъ” стали известны подробности расследования, в рамках которого в Дагестане были арестованы трое жителей Каспийска, намеревавшихся, по версии правоохранительных органов, совершить террористический акт. По данным следствия, 19-летний Мухаммад Рамазанов, 22-летний Гусейн Абдуллаев и 34-летний Рашид Карибов решили по примеру боевиков, устроивших теракты в Махачкале и Дербенте 23 июня этого года, напасть на православный храм и полицейских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сгоревшие в результате теракта 23 июня 2024 года автобус и легковой автомобиль у здания Свято-Успенского собора в Махачкале

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сгоревшие в результате теракта 23 июня 2024 года автобус и легковой автомобиль у здания Свято-Успенского собора в Махачкале

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В рамках уголовного дела о подготовке теракта, которое расследует управление ФСБ по Дагестану, следователям и оперативникам удалось восстановить последовательность действий злоумышленников. Как выяснилось, Гусейн Абдуллаев и Мухаммад Рамазанов работали грузчиками в Каспийске на складе транспортной компании «Мейджик Транс» и нашли друг в друге единомышленников — оба были приверженцами одного из религиозных движений и постоянно изучали речи проповедников этого направления, которые находили в соцсетях. Отметим, что Рамазанов родился в Москве, но вырос в Каспийске, учился сначала в обычной школе, а потом и в кадетской морской.

Пообщавшись друг с другом, молодые люди, по данным правоохранителей, в итоге решили силовыми методами бороться против неверных и «творящих беззаконие» силовиков и стали искать соратников.

Тем временем Мухаммад признал Абу Сумая (исламское имя Абдуллаева) своим амиром и принес ему присягу. Это произошло в середине июня, а спустя неделю, 23 июня, были совершены террористические атаки в Махачкале и Дербенте (напомним, тогда погиб 21 человек), что придало каспийчанам решимости.

Злоумышленники стали искать соратников, и их выбор остановился на Рашиде Карибове, также работавшем в «Мейджик Транс», про которого они знали, что он уже был судим и придерживался радикальных взглядов. Как выяснилось в ходе расследования, Карибов, отслужив в армии, несколько лет работал водителем «КамАЗа». В 2018 году был судим за наркотики, а четыре года назад — за несообщение о преступлении. Во втором случае речь шла о том, что знакомый фигуранта собирался выехать в Сирию и примкнуть к структурному подразделению террористического и запрещенного в России «Исламского государства». При этом он звал с собой и Карибова, но тот отказался. Вину шофер в несообщении о преступлении в суде признал, в особом порядке суд назначил ему штраф в 30 тыс. руб.

Молодые люди стали тесно общаться. Они вместе совершали намаз в молельной комнате транспортной компании, избегая городские мечети. В январе этого года Карибова уволили за позднее возвращение из рейса, он нашел другую работу, но связи с соратниками по вере не терял.

В конце июня Абдуллаев и Рамазанов отправились вместе с Карибовым в рейс в Грозный под предлогом помощи с разгрузкой, а по дороге предложили Рашиду отправиться вместе с ними «на джихад». Тот согласился, и ему сообщили, что у группы уже есть амир. Последний на обратном пути купил три ножа и разделил их между членами группы.

Интересно, что сначала тройка решила отправиться «на джихад» в Сомали, но оказалось, что ни у кого нет загранпаспорта. Тогда решили совершить акцию в Каспийске.

Мухаммад предложил собрать бомбу. Компоненты сообщники купили в хозяйственных магазинах, а серную кислоту Мухаммад из соображений конспирации попросил приобрести свою сестру.

По данным следствия, злоумышленники решили совершить взрыв в церкви Казанской иконы Божией Матери или в месте, где будет скопление сотрудников полиции. Рассматривался и вариант поджога храма. По материалам расследования, члены группы стали изучать территорию вокруг церкви, расположение камер видеонаблюдения, местоположение охраняющих объект полицейских, их вооружение и транспорт. В итоге боевики решили перелезть через забор с тыльной стороны церкви, взяв с собой самодельную бомбу, «коктейли Молотова» и травматический пистолет. Как вариант рассматривалось предварительное нападение на патруль ППС с ножами и травматом, чтобы завладеть табельным оружием силовиков. Обсуждался вопрос о приобретении недорогого автомобиля — по примеру террористов, атаковавших храмы и полицию в Махачкале и Дербенте. Сдаваться даже в случае ранения они не собирались, решив умереть в бою.

Вечером 26 июля силовики нарушили эти планы, задержав всех троих. Советский райсуд Махачкалы арестовал фигурантов по подозрению в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 205.4, ч. 3 ст. 223.1, ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (создание террористического сообщества, незаконное создание взрывного устройства и подготовка к теракту).

Юлия Рыбина, Махачкала