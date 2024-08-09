Заблудившихся туристов спасли у реки Дзыхры в Сочи

В четверг, 8 августа, вечером спасатели МЧС спасли двух туристов, заблудившихся в лесном массиве в Сочи. Оперативное вмешательство стало возможным благодаря переданным геолокационным данным, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Вчера вечером в спасательный отряд МЧС России поступил сигнал от молодого человека, который сообщил, что он и его спутница заблудились в лесу неподалеку от реки Дзыхры в Сочи. Пара отправилась на прогулку в районе Форелевого хозяйства: перейдя реку Мзымту, они поднялись по тропе в лесной массив. Однако из-за наступивших сумерек молодые люди не смогли найти дорогу обратно.

Дежурный ЮРПСО попросил туристов отправить свои геолокационные данные. Это позволило спасателям быстро определить местоположение заблудившихся — они находились неподалеку от устья реки Дзыхры. Вскоре молодую пару вывели в безопасное место. Выяснилось, что 26-летний молодой человек является местным жителем, а его 24-летняя спутница приехала на отдых из Московской области.

Мария Удовик

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