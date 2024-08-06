Ангар загорелся в Адлерском районе Сочи

В Адлерском районе Сочи загорелся ангар на улице Урожайной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Во вторник, 6 августа, в 15:30 диспетчеру сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в Адлерском районе на улице Урожайной. Спустя 10 минут пожарные прибыли на место происшествия. Специалисты выяснили, что горит ангар на площади 100 кв. м.

Предварительно пострадавших и погибших нет. К тушению привлекли 16 человек и пять единиц техники.

Мария Удовик

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