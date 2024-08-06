Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла почти на треть

Число заболевших COVID-19 в России с 29 июля по 4 августа увеличилось на 28,2% по сравнению с предыдущей неделей. Всего за неделю выявлено 7,77 тыс. случаев заражения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 5,43 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 28,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 58 субъектах РФ, в том числе в 14 регионах более, чем в среднем по стране»,— сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С 29 июля по 4 августа были госпитализированы 886 человек с COVID-19. Умерли 10 человек. Выздоровело 7,78 тыс. пациентов.

В июне глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что в начале осени ожидается очередной подъем заболеваемости COVID-19. Она добавила, что коронавирус уже стал сезонным заболеванием.

О вирусных заболеваниях в России — в тексте «Ъ» «Сыпь да сыпь кругом».