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Коммерсантъ FM
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Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла почти на треть

Число заболевших COVID-19 в России с 29 июля по 4 августа увеличилось на 28,2% по сравнению с предыдущей неделей. Всего за неделю выявлено 7,77 тыс. случаев заражения.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 5,43 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 28,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 58 субъектах РФ, в том числе в 14 регионах более, чем в среднем по стране»,— сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С 29 июля по 4 августа были госпитализированы 886 человек с COVID-19. Умерли 10 человек. Выздоровело 7,78 тыс. пациентов.

В июне глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что в начале осени ожидается очередной подъем заболеваемости COVID-19. Она добавила, что коронавирус уже стал сезонным заболеванием.

О вирусных заболеваниях в России — в тексте «Ъ» «Сыпь да сыпь кругом».

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