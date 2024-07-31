Экс-главу Балаковского района Сергея Грачева исключили из «Единой России»

Политический совет «Единой России» в Балаковском районе исключил Сергея Грачева из партии за действия, дискредитирующие партию, сообщает пресс-служба. Решение принято в связи с многочисленными жалобами жителей на работу Грачева во время его пребывания на посту главы района.

Секретарь Балаковского отделения партии Роман Ирисов подчеркнул, что «Единая Россия» не может оставаться в стороне от проблем жителей и считает интересы людей первостепенными. Сергей Грачев был отправлен в отставку губернатором Романом Бусаргиным в июле этого года «по причине неэффективной работы и исполнения служебных обязанностей».

После отставки господин Грачев ненадолго занял должность директора производственного отделения «Северо-Восточное» Россетей в Балаково, но уже через день уволился. Документы об исключении Сергея Грачева из партии направлены в президиум регионального политсовета для утверждения.

Никита Маркелов

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