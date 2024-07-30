Алексей Синицын получил возможность остаться кемеровским сенатором на новый срок

Действующий сенатор от исполнительной власти Кемеровской области Алексей Синицын, возможно, сохранит свой пост. Врио губернатора Илья Середюк включил его в свой список кандидатов в члены Совета федерации из трех человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Синицын

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Алексей Синицын

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-Сибирь» в избирательной комиссии Кузбасса, помимо господина Синицына, в список вошли спикер законодательного собрания региона Алексей Зеленин и депутат областного парламента, директор АНО «Агентство инфраструктурных и социальных проектов» Николай Сенчуров.

Алексей Синицын представляет Кемеровскую область в Совете федерации с 2018 года. Является первым заместителем председателя сенатского комитета по экономической политике. Кроме того, он занимает пост секретаря регионального отделения «Единой России» (ЕР).

По данным ГАС «Выборы», выдвинутый ЕР Илья Середюк является пока единственным зарегистрированным кандидатом на пост губернатора. Всего в выборах намерены принять участие пять человек. В их числе также Мария Городештян (ЛДПР), Александр Карпов (КПРФ), Роман Клейстер («Новые люди») и Юрий Скворцов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»). Голосование пройдет в течение трех дней — с 6 по 8 сентября 2024 года.

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Валерий Лавский; Игорь Лавренков, Кемерово