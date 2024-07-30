Участники кругосветки Russian Ocean Way из Сибири возвращаются в Россию

Экипаж экспедиции «По пути русских кругосветных мореплавателей» (Russian Ocean Way) направляется обратно в Россию. Путешественники Станислав Березкин (капитан, Новосибирск) и Евгений Ковалевский (руководитель экспедиции, Томск) ночью 28 июля вышли из Синопа (Турция) в Черное море, сообщает официальный Telegram-канал экспедиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Russian Ocean Way. Кругосветка на катамаране Фото: Russian Ocean Way. Кругосветка на катамаране Следующая фотография 1 / 2 Фото: Russian Ocean Way. Кругосветка на катамаране Фото: Russian Ocean Way. Кругосветка на катамаране

«До цели Анапа осталось 158 миль из 200. Черное море относительно благостное. Ночью было встречное течение. Нам с капитаном нездоровится, но надо идти. На раннее утро среды 31 июля агент в Анапе заказывает соответствующие комиссии по заходу в Россию: пограничники, таможня, санитарный контроль»,— рассказал Евгений Ковалевский.

Синоп был финальной точкой на пути экспедиции. Перед выдвижением в Россию экипаж проверил состояние судна, пополнил запасы провизии и топлива.

Кругосветная экспедиция «По пути русских кругосветных мореплавателей» стартовала из Кронштадта 1 июля 2021 года. Ее участники прошли по маршрутам известных мореплавателей — Ивана Крузенштерна, Федора Литке и Фаддея Беллинсгаузена. Завершить плавание сибиряки планируют осенью 2024 года.

За время путешествия мореплаватели не раз теряли судна (тримаран). Первый раз — в Тихом океане после крушения тримарана. Второй раз — в сентябре прошлого года возле берегов Австралии в результате нападения акул. Завершают экспедицию ее участники на твердокорпусном паруснике, предоставленном им одним из австралийских меценатов.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте .

Александра Стрелкова