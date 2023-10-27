Сибирским путешественникам подарили новый парусник после инцидента с акулами

Сибирским путешественникам Станиславу Березкину (Новосибирск) и Евгению Ковалевскому (Томск), которые были вынуждены временно приостановить свою кругосветную экспедицию в Австралии после нападения акул, подарили 11-метровый парусник 1986 года. Судно предоставил томич Денис Штенгелов, который более 15 лет проживает в Австралии, сообщает официальный Telegram-канал Russian Ocean Way.

После того как меценат узнал, что путешественники намерены завершить экспедицию, он заявил команде о готовности оплатить им новое судно. Помимо парусника томич взял на себя расходы по недостающему оборудованию.

«Поиск подходящего парусника занял месяц. Основная нагрузка по выбору лодки легла на капитана Станислава Березкина, который осмотрел полтора десятка марин в южной и центральной Австралии», - сказано в сообщении.

В океан команда из Сибири планирует вновь выйти в начале ноября.

Акулы напали на борт россиян 6 сентября 2023 года примерно в 835 км к юго-востоку от Кэрнса (Австралия). Кругосветная экспедиция стартовала 1 июля 2021 года. Тогда путешественники Евгений Ковалевский и Станислав Березкин вышли из Кронштадта в море на парусном надувном тримаране.

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Александр Киселев