Мэр Тюмени назначил заместителем главы города Наталью Мудриченко

Глава Тюмени Максим Афанасьев подписал распоряжение о назначении Натальи Мудриченко вице-мэром. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Госпожа Мудриченко будет курировать работу правового департамента, департаментов экономики и потребительского рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-мэр Тюмени Наталья Мудриченко

Фото: Telegram-канал мэра Тюмени Максима Афанасьева Вице-мэр Тюмени Наталья Мудриченко

Фото: Telegram-канал мэра Тюмени Максима Афанасьева

«Наталья Валентиновна хорошо знакома с работой администрации города — общий стаж её муниципальной службы составляет более 25 лет, с 2006 года — на руководящих должностях»,— написал Максим Афанасьев.

Наталья Мудриченко до этого находилась в должности замглавы Тобольска, которым руководил Максим Афанасьев. Пост мэра Тюмени он занял после перехода экс-главы города Руслана Кухарука на работу врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа из-за досрочной отставки бывшего главы региона Натальи Комаровой.

Напомним, 22 июля в свой пост покинула вице-мэр Тюмени Ирина Чудова, которая курировала департамент экономики и стратегического развития, а также правовой департамент. Эту должность она занимала с 2018 года и была назначена бывшим главой Тюмени Русланом Кухаруком.

Анна Капустина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте