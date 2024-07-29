Жители Сысерти в третий раз подали документы в ТИК для референдума по полигону

Сысертская территория избирательная комиссия (ТИК) приняла ходатайство инициативной группы для проведения местного референдума по вопросу строительства в муниципалитете мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг» (Свердловская область). Об этом «Ъ-Урал» рассказал председатель районного избиркома Шота Нефидов. «В ходатайстве 114 подписей членов инициативной группы, крайний срок для принятия решения в регистрации или отказе 12 августа»,— сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители Сысертского городского округа в третий раз подали документы в ТИК для проведения местного референдума по вопросу строительства мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг» в муниципалитете

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Жители Сысертского городского округа в третий раз подали документы в ТИК для проведения местного референдума по вопросу строительства мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг» в муниципалитете

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Активисты «“Щит” Малой Родины», которые инициируют референдум, отметили, что с протоколом и ходатайством направили в избирком сопроводительное письмо. «Мы вручили сопроводительное письмо, в котором просим ТИК до вынесения решения в случае расхождения данных пригласить кого-то из инициативной группы для сверки документов»,— сообщили члены инициативной группы в сообществе «ВКонтакте».

Шота Нефидов отметил, что в случае соответствия документов нормам законодательства избирком направит их в местную думу. Если депутаты одобрят вопрос референдума, ТИК зарегистрирует инициативную группу. За 25 дней ее члены должны собрать подписи 5% избирателей, зарегистрированных в Сысертском городском округе. «В данный момент у нас на территории зарегистрировано 54,7 тыс. избирателей, которые имеют право принять участие в референдуме. Инициативная группа должна собрать 2738 подписей»,— пояснил господин Нефидов. После сдачи подписных листов и протокола об итогах сбора подписей ТИК примет решение о соответствии порядка выдвижения инициативы или об отказе в проведении референдума.

Напомним, жители Сысерти инициируют проведение референдума по вопросу строительства полигона в городском округе в третий раз. Первое ходатайство о регистрации инициативной группы активисты подали в районную ТИК в феврале. Избирком отказал в регистрации, однако Сысертский районный суд признал его решение незаконным. В июне Свердловский областной суд возложил на районную ТИК повторно рассмотреть ходатайство о регистрации инициативной группы по вопросу проведения референдума.

Второе ходатайство о регистрации инициативной группы жители Сысерти подали в районную ТИК в марте. Избирком вновь отказал в регистрации, Сысертский районный суд признал его решение законным. В июле Свердловский областной суд оставил в силе решение районного суда о признании законным отказ районной ТИК в регистрации инициативной группы.

Построить на территории Сысертского городского округа мусоросортировочный комплекс мощностью 700 тыс. т к 2027 году планирует компания «Экологические системы», связанная с владельцами «Корпорации СТС» Алексеем Бобровым и Артемом Биковым.

На прошедших в ноябре 2023 года общественных слушаниях жители Сысерти отклонили проект генерального плана, который предполагает строительство мусорного полигона: 1814 человек проголосовали «против», 154 — «за». В июне министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области утвердило генеральный план муниципалитета до 2045 года, включающий размещение мусороперерабатывающего завода.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выступая перед депутатами заксобрания региона, заявил о необходимости строительства нового мусоросортировочного комплекса. Он пояснил, что вне зависимости от выбранного места постройки, найдутся жители, которые будут против такого решения.

Василий Алексеев

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