Обслуд признал законным отказ избиркома в проведении референдума в Сысерти

Свердловский областной суд оставил в силе решение Сысертского районного суда о признании законным отказ районной территориальной избирательной комиссии (ТИК) в регистрации инициативной группы для проведения референдума по строительству мусорного полигона в Сысерти, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Дворец правосудия

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Представители ТИК в ходе заседания отметили, что в документах членов инициативной группы были обнаружены несовпадения. По мнению адвокатов активистов, неточности были несущественными для отказа в регистрации.

На заседание суда пришли около десяти жителей Сысертского городского округа, проживающих около предполагаемой площадки строительства мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг». В разговоре с «Ъ-Урал» они отметил, что намерены вновь подать заявление в ТИК на регистрацию инициативной группы для проведения местного референдума.

Напомним, ходатайство о регистрации инициативной группы для проведения местного референдума стало вторым, которое активисты подали в районную ТИК. Первое ходатайство жители Сысерти подали в районную ТИК в феврале. Избирком отказал в регистрации, однако Сысертский районный суд признал решение ТИК незаконным. В июне Свердловский областной суд возложил на районную ТИК повторно рассмотреть ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума.

Построить на территории Сысертского городского округа мусоросортировочный комплекс мощностью 700 тыс. т к 2027 году планирует компания «Экологические системы», связанная с владельцами «Корпорации СТС» Алексеем Бобровым и Артемом Биковым.

На прошедших в ноябре 2023 года общественных слушаниях жители Сысерти отклонили проект генерального плана, который предполагает строительство мусорного полигона: 1814 человек проголосовали «против», 154 — «за». В июне министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области утвердило генеральный план муниципалитета до 2045 года, включающий размещение мусороперерабатывающего завода.

Екатерина Арзамарцева

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