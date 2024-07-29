«Цены на вторичное жилье в Сочи могут снизиться до комфортного уровня»

Совет директоров Центробанка РФ принял решение повысить ключевую ставку с 16 до 18%. По мнению регулятора, для снижения инфляции необходимо ужесточить кредитную политику и ставить «существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее». Генеральный директор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Юлия Усачева считает, что на фоне повышения ключевой ставки спрос на покупку жилья в Сочи может снизиться.

Юлия Усачева

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«Повышение ключевой ставки Центрального банка России до 18% неизбежно окажет значительное влияние на рынок недвижимости в Сочи. Высокие проценты по ипотеке, которые уже приблизились к 20%, делают жилищное кредитование недоступным для широкого круга заемщиков. В результате спрос на жилье на курорте может снизиться.

В Сочи, как и в других регионах, ожидается охлаждение рынка недвижимости, особенно после завершения программы ипотеки с государственным участием. Однако обвального снижения цен на недвижимость не произойдет из-за роста себестоимости строительства и ограниченного предложения. Девелоперы продолжат адаптироваться к новым условиям, предлагая альтернативные способы приобретения жилья и разрабатывая программы для снижения ежемесячных платежей.

Цены на первичном рынке пока будут сдерживаться застройщиками на текущем уровне за счет накопленных "подушек безопасности". В то же время на вторичном рынке падение цен может продолжаться до тех пор, пока ставки по ипотеке не снизятся до более приемлемого уровня 12–13% годовых или цены на квартиры не упадут до комфортного для покупателей уровня.

Прогнозируется, что тренд с высокой ключевой ставкой сохранится до 2025 года, что будет поддерживать высокие рыночные ипотечные проценты на уровне 22–23. Это приведет к снижению доступности ипотеки до 50% от текущего уровня, а это, в свою очередь, затруднит покупку жилья для многих потенциальных клиентов.

С другой стороны, повышение ключевой ставки может привести к росту доходов от банковских вкладов и увеличит привлекательность депозитов для физлиц. Этот фактор может частично компенсировать снижение активности на рынке недвижимости за счет привлечения дополнительных средств в банковскую систему. Однако это же повышение ключевой ставки усложнит жизнь реальному сектору, включая девелоперов и конечных потребителей».

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