Валентина Матвиенко проинспектировала нескольких строящихся объектов на Ставрополье

Во время рабочей поездки в Ставропольский край председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вместе с губернатором Владимиром Владимировым проинспектировала строительство нескольких объектов в Кисловодске. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ставрополья.

Валентина Матвиенко посетила площадку строящегося многофункционального культурного центра на проспекте Победы. В центре будет находиться концертный зал, выставочный комплекс, библиотека, зал хореографии, три кинозала, лофт-центр и подземная парковка. Уровень готовности здания составляет 56%. В следующем году объект будет сдан в эксплуатацию.

На финальной стадии строительства находится корпус с операционным блоком и приемным отделением городской больницы Кисловодска. На данный момент ведется монтаж современного оборудования и лифтов. Корпус будет введен в эксплуатацию в этом году. По словам Валентины Матвиенко, после открытия нового корпуса должен начаться капитальный ремонт старых отделений больницы.

Также в Кисловодске на 80% выполнены работы по реновации Комсомольского парка площадью 26 га. Рядом с парком ведется благоустройство территории Старого озера. Здесь приводят в порядок пляжные зоны, создают спортивные площадки и устанавливают детские и игровые площадки площадью 5 тыс. кв. м. Комсомольский парк и Старое озера соединит кольцевая пешеходно-беговая дорожка протяженностью 4 км.

Ева Китаева