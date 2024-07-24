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В Ростове задержали подозреваемого в передаче сведений о ВС РФ Украине

В донской столице сотрудники УФСБ России по региону задержали мужчину 1970 года рождения. Его подозревают в передаче украинской стороне данных о месторасположении подразделений вооруженных сил РФ. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

По информации ведомства, подозреваемый работал на одном из предприятий в Ростове. В апреле текущего года он передал украинской стороне сведения, которые могли быть использованы против ВС РФ и привести к нанесению ущерба одного из критически важных объектов военной инфраструктуры.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за государственную измену (ст. 275 УК России). Кроме того, у мужчины изъяли средства связи, которые он использовал для общения с представителем украинской стороны. Сейчас он находится под стражей.

Анастасия Казуков

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