В Сочи начали устранять последствия непогоды

Городские службы Сочи занимаются устранением последствий непогоды. В Лазаревском районе оперативно убрали деревья, упавшие на проезжую часть в Тхагапше, Барановке и Чемитоквадже, рассказали в пресс-службе администрации города.

В мэрии отметили, что над морем наблюдается формирование смерчей, но на берег они не выходят. Ранее местные жители заметили в море большой смерч, его сняли на видео.

Власти также заявили, что уровень воды в реках не превысил критического. Местами наблюдается частичное подтопление проезжей части, однако движение автомобилей происходит штатно.

О надвигающейся непогоде сочинцев и гостей города предупреждали заранее. В Сочи прогнозируют ливни, грозы, сильный ветер. В море могут формироваться смерчи. Временно введен запрет на купание.

Вячеслав Рыжков

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