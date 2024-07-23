Работу пляжей в Сочи ограничили из-за шторма

В Сочи с утра вторника, 23 июля, из-за шторма ограничили работу пляжей. Решение о запрете купания они принимают исходя из текущей обстановки в конкретном районе, объяснили в пресс-службе администрации города.

В мэрии уточнили, что сейчас частично ограничено купание на пляжных территориях во всех внутригородских районах. Власти также обращают внимание, что предупреждение о неблагоприятных погодных условиях было заблаговременно разослано всем хозяйствующим субъектам, в том числе пользователям пляжных территорий Большого Сочи для принятия мер реагирования.

На местах спасатели при необходимости предупреждают граждан о запрете купания при помощи громкоговорителей. На стендах вывешивают необходимую информацию.

О приближающемся шторме сочинцев и гостей курорта предупреждали заранее. В городе возможны подтопления, в море могут формироваться смерчи. Городские службы работают в усиленном режиме. На утро 23 июля подтоплений не зафиксировано, автомобильное движение осуществляется штатно.

Вячеслав Рыжков

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