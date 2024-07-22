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Самостоятельные до сноса

Суд постановил демонтировать рестораны и магазин на первой линии в Сириусе

Владельцы отправленных под снос ресторанов и закусочных, возведенных на территории отеля Radisson в Сириусе, обжаловали это решение в апелляционной инстанции. Власти федеральной территории утверждают, что постройки появились без разрешения на землях, предназначенных для строительства олимпийских объектов. Сириус поддержали Росимущество и Генпрокуратура. Владельцы коммерческой недвижимости парируют тем, что власти Сочи еще до появления федеральной территории разрешили им строиться без формальностей, поскольку объекты носят вспомогательное назначение. Юристы считают, что решение о сносе кафе, ресторанов и магазина обосновано тем, что бизнес в заведениях не зависит от отеля.

Застройщик отеля Redisson на первой линии в Сириусе возвел на участке несколько объектов коммерческой недвижимости, не получив на них отдельные разрешения

Застройщик отеля Redisson на первой линии в Сириусе возвел на участке несколько объектов коммерческой недвижимости, не получив на них отдельные разрешения

Фото: Дмитрий Михеенко

Застройщик отеля Redisson на первой линии в Сириусе возвел на участке несколько объектов коммерческой недвижимости, не получив на них отдельные разрешения

Фото: Дмитрий Михеенко

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд приступил к рассмотрению жалобы Госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» на решение Арбитражного суда Кубани о сносе нескольких ресторанов и закусочных на первой береговой линии в Сириусе. Объекты были возведены на федеральной земле, где по программе строительства олимпийских объектов отеля был построен пятизвездный отель Radisson Collection Paradise Resort & SPA. Власти Сириуса и Росимущество добиваются от владельца гостиничного комплекса снести находящиеся в его границах три здания, в которых размещаются рестораны «Клево», Nino и «Высота», магазин «Пятерочка», пункты общепита «Булочная» и «Бургерная», а также большой навес, относящийся к ресторану «Клево». Внешэкономбанк в деле — третье лицо и залогодержатель имущества одного из ответчиков. Информация об этом размещена в арбитражной картотеке.

«Ъ-Кубань» писал, что собственник отеля Radisson — ООО «Олимпплюс» — ответственный исполнитель в рамках федеральной программы строительства олимпийских объектов. Девелопер должен был возвести на арендованной федеральной земле (площадь участка — свыше 9,1 га) десятиэтажное здание гостиницы, шесть коттеджей, виллу, два бассейна, инженерно-технический комплекс, два КПП и трансформаторную подстанцию. После Олимпиады компания обратилась к властям Сочи (которые до учреждения ФТ Сириус в 2020 году управляли этой территорией) за разрешением на строительство еще нескольких объектов. В мэрии пояснили, что такой необходимости нет, так как объекты будут иметь вспомогательное значение, после чего инвестор возвел их без разрешений.

С появлением Сириуса власти федеральной территории, заручившись поддержкой Росимущества, поставили вопрос о сносе ресторанов, закусочных и магазина, поскольку они, по мнению новых хозяев побережья, не вспомогательные строения, а вполне самостоятельные объекты. Сначала суды отказывали в иске, однако в феврале кассационная инстанция обратила внимание на то, что запросы застройщика в уполномоченные органы Сочи не могут расцениваться как обращение за получением разрешения на строительство по требуемой форме, и отправила дело на пересмотр.

В конце мая текущего года Арбитражный суд края постановил, что возведение ресторанов и закусочных не соответствует предусмотренному виду разрешенного использования участка («для размещения олимпийского объекта»). Заключение эксперта, что спорные объекты носят вспомогательное значение, суд признал недостаточно обоснованным и признал здания самостроями, подлежащими сносу. В случае неисполнения решения администрации Сириуса можно будет снести объекты самостоятельно и взыскать расходы на демонтаж с ответчика, получив также с него неустойку 20 тыс. руб. за каждый день неисполнения судебного решения.

Руководитель сочинской юридической компании Business Republic Екатерина Горшенина считает, что критическое отношение суда к выводам эксперта понятно, поскольку рестораны и бургерные обслуживают любых посетителей, а не только гостей комплекса, соответственно, являются самостоятельными бизнесами. «Гипотетически, эти сомнения могла бы устранить повторная экспертиза»,— подчеркивает она.

Вместе с тем госпожа Горшенина полагает, что власти Сириуса начали задавать правильные вопросы землепользователям на федеральной территории. «Возможно, и сочинским властям в 2020 году следовало бы более пристально присмотреться к ресторанам, возведенным на землях, отведенных под строительство олимпийских объектов»,— резюмирует юрист.

Михаил Волкодав

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